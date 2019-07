Sciopero dei mezzi, 24 luglio 2019: lo stop di treni e autostrade

È partita ufficialmente la giornata nera dei mezzi pubblici con lo sciopero dei trasporti. Il coinvolgimento è per tutti i settori, dai treni alla metro, dai bus ai traghetti.

I sindacati hanno rigettato la richiesta di rinvio formulata dal Garante, confermando lo sciopero in quanto non sono venute meno le ragioni della protesta. E venerdì tocca agli aerei: si fermeranno piloti e assistenti di volo, con una lista di voli assicurati comunque per alcune fasce.

Aggiornamento ore 6.00

Sciopero trasporti: fermi treni, metro, bus, navi, traghetti, taxi, autostrade

Per quanto riguarda la circolazione dei treni, lo sciopero di oggi dura 8 ore dalle 9.01 alle 17.01. Nel trasporto merci e logistica lo stop previsto è di 4 ore per le aziende che erogano servizi pubblici essenziali e diverso in base alla zona di influenza per le altre.

Problemi anche per il trasporto marittimo, con il personale viaggiante sui mezzi che collegano la penisola alle isole maggiori che si fermerà da mezz’ora prima delle partenze, e per tutta la giornata il personale viaggiante sui collegamenti con le isole minori.

Previsto ritardo di 24 ore alla partenza per traghetti e navi da carico presenti nei porti nazionali.

Aggiornamento ore 7.00

Sciopero anche per le autostrade: il personale dei caselli si fermerà nelle ultime 4 ore, così come gli addetti alla sala radio e alla viabilità. Il restante personale si fermerà per un turno intero.

Si ferma anche il personale Anas turnista delle sale e operativo sulle strade per 4 ore, un giorno di stop osserva invece il restante personale.

Fermi anche gli addetti ai servizi di trasporto funerario, 4 ore a fine turno per gli addetti al noleggio auto, sosta e soccorso stradale e articolato all’interno dei turni nell’arco delle 24 ore per gli addetti al servizio taxi.

Aggiornamento ore 8.00