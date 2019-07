Sciopero trasporti Roma: modalità dello stop dei mezzi pubblici

Lo sciopero dei mezzi pubblici del 24 luglio 2019 coinvolge oggi tutti i settori dei trasporti: treni, metro, bus, traghetti, oltre allo stop per autostrade, trasporti marittimi e taxi.

Saltato l’agognato rinvio della serrata, auspicato dal Garante. I sindacati infatti non hanno rinunciato allo sciopero poiché le ragioni della protesta continuano a sussistere.

Questa prima parte di sciopero, con conseguenti disagi, avrà anche una coda venerdì 26 luglio con lo stop del traffico aereo: previsti anche in questo settore gravi disagi anche se l’Enac ha pubblicato voli garantiti per la giornata.

Aggiornamento ore 6.00

Roma, sciopero dei mezzi: le modalità dello sciopero nella Capitale

Lo sciopero ha modalità diverse da città a città. Per quanto riguarda Roma, lo stop sarà di 4 ore e avrà luogo dalle 12.30 alle ore 16.30.

I sindacati che aderiscono allo sciopero sono Filt, Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e, separatamente, le segreterie territoriali Ugl Autoferrotramvieri, Faisa Cisal e Slm Fast Confsal.

Molti i disagi e servizi che non saranno garantiti: in particolare, il servizio di biglietteria e sulla rete Atac, ma problemi anche per le stazioni Metro che saranno chiuse.

Le stazioni della metropolitana che resteranno aperte, invece non garantiranno il funzionamento di ascensori, montascale e scale mobili.

Aggiornamento ore 7.00

A Roma aderiscono anche i lavoratori sulle linee bus allo sciopero di oggi. Non è garantito il funzionamento della rete bus RomaTpl e da Cotral per quattro ore, così come per Atac.

Ferme anche le ferrovie regionali gestite da Trenitalia, dalle 9 alle 17. Inoltre, non è assicurato il il servizio dei bus sostitutivi della ferrovia Roma-Viterbo.

Aggiornamento ore 8.00