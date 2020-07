SCQR live alla rassegna “Le Terrazze live – Palazzo dei Congressi” di Roma EUR

Sabato 25 luglio alle ore 21:30, alla Rassegna “Le Terrazze live – Palazzo dei Congressi” di Roma EUR, dopo il sold out della scorsa stagione, ritorna in scena “SCQR live”; ben 20 Comici del Cast proporranno i nuovi personaggi e le nuove gag che rivedremo in onda la prossima stagione live e televisiva.

La serata sarà condotta da Marco CAPRETTI e vedrà la partecipazione di Alexandra Antonioli, Fabio Biggi, Marco Facchini, Gianluca Giugliarelli, Katamura&Seguacio, Esme “La Gatta”, Mago Lupis, Mauro Mammarella, Paolo Pesce Nanna, Ricomincio da Tre, Claudio Sciara, Enrico Seminara, Alessandro Serra, Stefano Vigilante e tanti altri Ospiti a sorpresa.

“SCQR live” nasce dalla fortunata trasmissione televisiva – SCQR Sono Comici Questi Romani -, ideata da Laura Barbini e Roberto Galliani, con la collaborazione di Mariano D’Angelo, in onda, dal 2012 al 2016, su SKY Comedy Central, con la Conduzione di Antonio Giuliani e Ludovica Martini, proseguita nelle stagioni successive 2017/2020, su LAZIO TV ch12, con la conduzione di Marco Capretti.

“SCQR live” è diventato, nel giro di pochi anni, un marchio sinonimo di grande professionalità e molteplici risate, garanzia di serate di successo e di divertimento mai banale. Il Cast si è modificato, ampliato, potenziato, ogni Comico ha saputo accrescere le proprie qualità artistiche e professionali, così da creare un vero e proprio Team di Artisti in grado di proporre uno spettacolo completo e fantasioso.

Le serate targate “SCQR live“, dovunque vengono replicate, diventano un evento da ricordare per il pubblico e per la soddisfazione degli organizzatori. Per partecipare all’evento in programma sabato 25 luglio all’interno del Palazzo dei Congressi di Roma EUR si può prenotare un biglietto sul sito ticketone.it o telefonicamente al numero 327.4492373.