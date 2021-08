Scuola, Gissi (Cisl): “tamponi gratuiti non siano toppa, Ministero dia numeri certi non vaccinati”

In vista dell’avvio dell’anno scolastico i problemi della scuola “non possono essere risolti attraverso la toppa dei tamponi gratuiti per il green pass. Domani noi della Cisl, con Cgil, Uil e Snals, firmatari del protocollo come componenti di comparto, incontreremo Bianchi per chiarire questo punto e chiedere dati certi al Ministero ed al Commissario Straordinario sul numero dei non vaccinati. Senza questi dati sul personale scolastico siamo bloccati, impossibilitati a qualunque tipo di intervento”. Lo dice all’Adnkronos il segretario nazionale di Cisl Scuola Maddalena Gissi che guardando al green pass aggiunge: “è inoltre necessario che il Garante per la Privacy definisca le possibilità e modalità di accesso da parte delle scuole ai dati personali dei lavoratori Ata e dei docenti. Questione – conclude – che potrebbe essere gestita come avvenuto in passato per l’obbligo vaccinale dei bambini. Ma è necessario un chiarimento”.