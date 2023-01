Scuola Roma – Iv: “Bene approvazione nuovo regolamento servizi educativi per alunni con disabilità”

“Dopo i passaggi tecnici in Commissione Scuola e in Commissione Roma Capitale, dove avevamo già espresso, nelle scorse settimane, il nostro parere favorevole sulle ipotesi di modifica al testo regolamentare, oggi pomeriggio è stato finalmente approvato in Assemblea Capitolina il nuovo regolamento sui servizi educativi per gli studenti con disabilità.

La delibera, che introduce importanti novità, prevede in particolare l’erogazione del servizio OEPAC anche agli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie, nelle stesse modalità con cui avviene per gli alunni con disabilità di scuole di altra tipologia”.

“Si supera in questo modo una grossa criticità che avevamo segnalato fin da subito, ben prima che arrivasse una sentenza del TAR a certificarla, e che di fatto si concretizzava in una disparità di trattamento dei bambini con disabilità che frequentano le paritarie rispetto ai loro coetanei con disabilità degli istituti statali.

Un atto necessario, che ristabilisce i principi di equità e pari opportunità e che restituisce alla scuola il suo ruolo di luogo inclusivo per eccellenza.

Siamo soddisfatti per aver contribuito all’approvazione di questa delibera: continueremo a lavorare per la tutela di tutti gli studenti e operatori professionali e per il rilancio dell’intero comparto scuola, un settore fondamentale per il futuro della nostra città”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Max