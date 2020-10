Sempre più realistico e immersivo: ecco il gioco online

Se un tempo giocare ai videogiochi era una cosa riservata ai bambini o agli adolescenti, oggi è un hobby per persone di qualsiasi età. Quasi tutti abbiamo almeno un gioco con cui ci divertiamo quotidianamente, magari sul nostro cellulare, e tantissimi possiedono un PC gaming o una console di videogiochi. La diversità dei giochi proposti è tale che tutti trovano il loro genere preferito. Gli appassionati di calcio troveranno pane per i loro denti con il famosissimo Fifa, mentre coloro a cui piace l’azione troveranno ciò che cercano in Fortnite o Call of duty. Altri ancora preferiranno i giochi d’azzardo disponibili su internet, i giochi di strategia e via dicendo.

Ma se il gioco in digitale è diventato così popolare nella nostra società, è per via dello sviluppo tecnologico folgorante che ha subito, il che lo ha reso sempre più realistico e avanzato.

Uno dei fattori più evidenti di tale straordinario sviluppo è la qualità della grafica. Oggi giocare ad un videogioco come Fifa o GTA 5 fa letteralmente immergere il giocatore nel mondo del gioco. La grafica delle ambientazioni, dei personaggi e la loro fisicità (il modo in cui camminano, le loro espressioni, i dettagli) li rendono molto di più di semplici giochi, ma dei veri mondi virtuali.

La qualità sonora non è esclusa dei motivi di successo dei videogiochi. Ha sempre goduto di una particolare attenzione da parte degli sviluppatori per rendere il gioco sempre più immersivo. Se si gioca ad un videogioco di calcio si sentiranno i calci sul pallone, e i tifosi urlare quando c’è un fallo o quando c’è un gol, facendo sentire il giocatore come se fosse davvero nello stadio. Inoltre i grandi studios di videogiochi hanno sempre lavorato molto sulle colone sonore dei loro titoli, facendo appello a dei celebri compositori Oggi la musica dei videogiochi rivaleggia con le colonne sonore dei film, viene suonata in orchestra (ben noto è l’esempio di Metal Gear Solid o di Silent Hill) e studiata.

L’arrivo della modalità online ha reso i videogiochi ancora più attraenti. Giocare ad un gioco con i propri amici con la possibilità di comunicare e stabilire delle strategie di gioco in tempo reale per vincere la partita, rende l’esperienza unica ed altamente realistica. Oggi quasi tutti i grandi titoli propongono una modalità online, sia per i giochi d’azione, di sport, di avventura o di combattimento.

Anche il gioco d’azzardo ha avuto la sua parte di sviluppo tecnologico. Oggi non è più necessario recarsi in un casinò di terra per dedicarsi alla propria passione. Lo si può fare online. Ma non solo! Anche lì la tecnologia ha rivoluzionato il settore e ormai siamo passati dai semplici casinò online ai casinò online “live”.

Il casinò live è, per così dire, la versione “upgrade” di un casinò online classico, ed è uno straordinario mix tra reale e digitale. Nei giochi dal vivo, come la roulette online live, c’è un vero croupier umano che anima la partita in una vera sala. Il croupier viene ripreso da varie telecamere posizionate in diversi angoli e il tutto è trasmesso ai giocatori sul loro schermo. Questa formula altamente realistica permette ai giocatori di giocare proprio come in un casinò tradizionale.

Il progresso tecnologico non si ferma mai e contribuisce a rendere il gioco sempre più realistico, offrendo un’esperienza sempre più immersiva e piacevole a chi gioca. Ora il prossimo passo sarà quello di generalizzare l’uso della realtà virtuale. Quando ci riusciremo? Secondo gli analisti, presto.