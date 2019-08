Serie A, i risultati della 1^ giornata

La prima giornata di Serie A ha regalato conferme, sorprese e spettacolo, in attesa di capire se l’Inter di Conte partirà col piede giusto per iniziare la rincorsa alla Juve. Proprio la squadra bianconera ha aperto la nuova stagione con la vittoria al Tardini contro il Parma. Tre punti sofferti per una squadra che ancora deve metabolizzare i dettami tattici di Sarri, il nuovo allenatore fermato da una polmonite e ancora in attesa di fare il suo debutto ufficiale sulla panchina bianconera.

La Juve riparte comunque da dove aveva finito: con una vittoria e il primo posto in classifica. Ha risposto presente anche il Napoli, che al termine di una gara infuocata contro la Fiorentina porta a casa tre punti utili a giustifica l’entusiasmo che Ancelotti aveva manifestato nella conferenza stampa di presentazione della partita con i viola. “La squadra è fortissima, dobbiamo vincere”, aveva ribadito l’allenatore azzurro: Insigne e Mertens hanno amplificato l’entusiasmo.

Aggiornamento 8:00

Serie A, i risultati della serata

La domenica di Serie A si aperta con la sconfitta del Milan, abbattuto dall’Udinese e dal gol del brasiliano Becao, alla prima presenza in Serie A e capace di stendere i rossoneri con una zuccata di tesa. Pareggia ma vince il Bologna, perché la presenza di Mihajlovic in panchina è un inno alla vita che supera ogni risultato.

Una Lazio formato Champions League strapazza la Sampdoria a Marassi: doppio immobile e rete di Correa stendono la squadra di Di Francesco, ancora da costruire a livelli tattico e mentale. La formazione di Inzaghi ha dimostrato invece di essere partita col piede giusto per acciuffare finalmente quel quarto posto che manca da troppo tempo.

Dall’altra parte del Tevere la Roma segna ma prende gol, troppi. E allora ne approfitta il Genoa che agguanta tre volte i giallorossi portando a casa un 3-3 che scontenta i tifosi romanisti, speranzosi di assistere ad una provo d’orgoglio dopo la brutta stagione passata terminata nel peggiore dei modi. Vince il Torino di Mzzarri che batte per 2-1 il Sassuolo grazie ad un ritrovato Zaza. Vince anche l’Atalanta, in rimonta, dopo il doppio vantaggio della Spal: decisiva la doppietta di muriel, entrato già alla grande nei meccanismi di Gasperini. Tre punti importanti anche per il Brescia, che espugna lo stadio del Cagliari.

I risultati

Parma-Juve: 0-1

Fiorentina-Napoli :3-4

Udinese-Milan: 0-1

Cagliari-Brescia: 0-1

Roma-Genoa: 3-3

Spal-Atalanta: 2-3

Sampdoria-Lazio- 0-3

Torino-Sssuolo: 2-1

Verona-Bologna: 1-1