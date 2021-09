Serie A, poker del Toro con la Salernitana. Vittorie esterne di Genoa e Udinese

Prima vittoria stagionale per il Torino di Ivan Juric che si impone 4-0 sulla Salernitana, successi esterni per Genoa e Udinese rispettivamente in casa di Cagliari e Spezia. Sono questi i verdetti delle sfide disputate alle ore 15 valide per la terza giornata di andata del campionato di Serie A.

Allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata sbloccano il risultato allo scadere del primo tempo con Sanabria, nella ripresa Bremer al 65′ e due reti nel finale ad opera di Pobega, 87′ e Lukic al 91′ fissano il risultato che porta la squadra piemontese a 3 punti, ancora a zero la formazione campana. A Cagliari prova di carattere del Genoa che rimonta da 0-2 a 3-2. Ai gol per gli isolani di Joao Pedro al 16′ su rigore e Ceppitelli al 56′ replicano Destro e Fares autore di una doppietta decisiva al 69′ e al 78′. I liguri conquistano i primi 3 punti in stagione, fermo a 1 il Cagliari.

Seconda sconfitta, la prima casalinga dopo il pari all’esordio col Cagliari, per lo Spezia di Thiago Motta che cede allo stadio Picco all’Udinese, decisiva la rete realizzata per i friulani da Lazar Samardzic all’89’. La classifica vede i friulani salire a quota 7 punti, a 1 lo Spezia.