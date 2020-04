Serie A, squadre unite per la ripresa del campionato: il comunicato

La decisione interna è stata presa: se le condizioni lo permettono la Serie A riprenderà. Lo hanno deciso le 20 squadre del massimo campionato italiano al termine di un’assemblea che ha visto la decisione unanime di riprendere il campionato e portarlo termine entro l’estate, compatibilmente con le scelte del Governo.

Qualora la fase di riapertura del paese non riguardasse lo sport in tutte le sue forme, compresa quella calcistica della Serie A, le società accetterebbero di buon grado la decisione, ma nel caso in cui fosse ammessa la possibilità di ripresa i 20 club non avrebbero dubbi in merito, avanzando compatte verso la ripresa che vedrebbe le porte chiuse condizione sine qua non.

Il comunicato della Serie A

Il campionato di Serie A potrebbe quindi riprendere: le società hanno deciso. L’ultima parola spetta ora al Governo, che deciderà nei prossimi giorni come ha fatto sapere il premier conte in merito al piano di riapertura del paese contemplata nella fase 2 dell’emergenza coronavrius.

A rendere nota la decisione dei club di Serie A è stata la stessa Lega attraverso un comunicato: “L’Assemblea della Lega Serie A si è riunita questa mattina e ha confermato, con voto unanime di tutte le venti Società collegate in video conferenza, l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. La ripresa dell’attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, come sempre evidenziato in passato, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc, nonchè in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori”, conclude la nota.