Simbolotto di oggi giovedì 2 gennaio 2020: simboli vincenti e risultati

Simbolotto giovedì 2 gennaio 2020: risultati in diretta. Prima estrazione per il 2020 del concorso del Simbolotto, il gioco della lotteria italiana abbinato al Lotto. Insieme all’estrazione del Gioco del Lotto, infatti, anche questa sera verranno estratti i cinque simboli del nuovo concorso Sisal. Dopo l’estrazione di Capodanno ecco di seguito gli aggiornamenti in tempo reale del concorso che torna al classico orario delle 20.00.

Stasera è attesa la diretta con tutti i numeri vincenti sulle ruote del Lotto ed i cinque simboli vincenti del Simbolotto, il gioco gratuito abbinato alle estrazioni del Lotto. Per chi non conoscesse nel dettaglio il regolamento del Simbolotto ricordiamo che ad ogni schedina del Lotto vengono associati cinque simboli del Simbolotto: per vincere il primo premio occorre indovinare tutti e cinque i simboli tuttavia si vincono premi secondari anche con 4, 3 o 2 simboli. Di seguito gli aggiornamenti live dell’estrazione di giovedì 02/01/2020 con i cinque simboli estratti al Simbolotto.

Simbolotto di oggi, 2 gennaio 2020: simboli estratti

Ecco i cinque simboli estratti oggi, 2 gennaio 2020, per il gioco del Simbolotto.

6 – LUNA

26 – ELMO

16 – NASO

33 – ELICA

27 – SCALA