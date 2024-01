Sisma Giappone, il premier Kishida parla alla nazione. Salgono a 48 i morti

In una conferenza stampa il primo ministro Fumio Kishida ha parlato di come si sta operando pr coordinare la spedizione di aiuti militari. “Abbiamo fatto il massimo sforzo per raccogliere informazioni, ma è stato estremamente difficile raggiungere la parte settentrionale della penisola di Noto a causa del blocco delle strade.”

Il primo ministro ha detto che circa 1.000 membri del personale delle Forze di autodifesa sono concentrati e impegnati nelle operazioni di salvataggio e soccorso. “Dobbiamo compiere una corsa contro il tempo per cercare e salvare le vittime del disastro.”

“Sono stati confermati danni molto estesi, tra cui numerose vittime, crolli di edifici e incendi.” Questo è il resoconto della situazione che necessita di un intervento immediato per estrarre altri sopravvissuti dagli edifici crollati. Il bilancio delle vittime nel frattempo è salito a 48, la metà di questi decessi è stata registrata nella città di Wajima. Ci sono 14 feriti gravi.

Ad ogni modo si pregano le persone di cercare informazioni sull’evacuazione tramite gli uffici locali, in televisione, radio e Internet.