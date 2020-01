Soliti Ignoti, puntata 26 Gennaio 2020: campione Francesco da Rosano, come è andata da Amadeus

Soliti Ignoti, puntata 26 Gennaio 2020: campione Francesco da Rosano, come è...

Come è andata nella puntata di Domenica 26 Gennaio da i Soliti Ignoti condotto da Amadeus? Nel programma record di audience dell’access prime time guidato ormai sempre più abilmente su Rai 1 dal prossimo conduttore il Festival di Sanremo, sera dopo sera vanno in scena indagini per scoprire le identità degli ignoti misteriosi e dell’altrettanto misterioso parente.

Nella serata di domenica, chi è stato il concorrente a giocarsi la chance di vincere il montepremi? Chi ha intrattenuto gli italiani domenica 26 gennaio ad Soliti Ignoti – Il Ritorno? Ecco chi, e come è andata

Soliti Ignoti, puntata 26 Gennaio 2020: campione Francesco da Rosano, cosa è successo

A giocare nella puntata di domenica 26 gennaio 2020 è Francesco da Rosano, dalla provincia di Firenze. Come è andata? E’ presto detto. Nella prima fase ha accumulato 29 mila euro e, per questa cifra, si è giocato il tutto per tutto col parente misterioso.

Francesco ha voluto conoscere il grado di parentela. Amadeus ha svelato pertanto che il parente è Andrea, 30 enne, ed è il fratello di uno degli ignoti. Francesco dimezzava poi il montepremi, sceso a 14.500 euro e, al contempo, riduceva il numero degli ignoti da otto a quattro.

Sceglieva poi di usufruire del Binocolone, confrontando due particolari del parente misterioso con altrettanti ignoti, facendo scendere il montepremi a 11.600 euro. Francesco optava per l’ignoto numero due, che confermava non usando il Dubbione. Ha fatto male perché Andrea è, in realtà, il fratello dell’ignoto numero tre. Nulla da fare, pertanto, per lui.

A giocare nella puntata di sabato 25 gennaio 2020 invece era stato Fabrizio, impiegato da Palo del Colle che nel finale ha messo da parte solo 3 mila euro.

Fabrizio ha poi voluto conoscere il grado di parentela: Giacomo, 24 anni, fratello di uno degli ignoti. Non bastava questo per Fabrizio che ha scelto ridurre a 1.500 euro, passando così da otto a quattro gli ignoti: per poi puntare sull’ignoto numero cinque, ma nutrire poi un dubbio.

E’ stato dunque tempo del Dubbione: il montepremi era sceso a 750 euro, ma intanto lui ha potuto sostituire il cinque con l’ignoto numero due. Poi, confermando che era il fratello dell’ignoto numero due, Fabrizio ha vinto, accaparrandosi così lacifra più bassa mai vinta nel game show di RaiUno.

In precedenza aveva aperto il weekend nel turno di venerdì 24 gennaio il concorrente Domenico da Rieti: con 155 mila euro in gioco ha voluto sapere l’identità del parente, Michele, 22 anni, fratello di uno degli otto ignoti. Così, ha dimezzato.

Sceso il bottino a 77.500 euro, è passato dunque da otto a quattro ignoti: poi, senza Dubbione, ha voluto andare avanti per la sua strada, errando per la scelta. Niente vittoria, dunque, per lui.

