Soliti Ignoti, puntata 6 Marzo, Fabiana da Napoli gioca per 16mila euro, come è andata da Amadeus

Altra serata clou su Rai 1 nel corso del programma dI Soliti Ignoti condotto da Amadeus. Come saranno andate le indagini ieri? Come sanno i seguaci del programma a i Soliti Ignoti, per vincere bisogna sapere tutte le identità nascoste e anche il parente misterioso. Ebbene, cosa è accaduto il 6 Marzo?

Soliti Ignoti, puntata 6 Marzo, Fabiana da Napoli gioca per 16mila euro

A indagare nella puntata di venerdì 6 marzo 2020 è Fabiana da Napoli. La concorrente, all’ultimo, riesce ad accumulare solamente 16 mila euro, che proverà a conquistarsi col parente misterioso.

Fabiana non se la sente di rischiare il raddoppio e, per questo, chiede il grado di parentela. Il parente misterioso si chiama Daniele, è ventenne ed è il figlio di uno degli ignoti. Decide, poi, di non dimezzare puntando sull’ignoto numero uno. In realtà Daniele è il figlio dell’ignoto numero otto.