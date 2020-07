“Sono in partenza per Bruxelles, stiamo affilando le armi”. Conte: “Le donne salveranno il mondo”

“Sono in partenza per Bruxelles, stiamo affilando le armi”. Conte: “Le donne...

“Sono voluto essere qui nonostante l’appuntamento impegnativo che mi attende. Sono in partenza per Bruxelles, stiamo affilando le armi… stavo per dire, ma sarebbe una metafora impropria. Stiamo affinando, ecco, lo studio dei dossier per questo rush finale, che speriamo sia proficuo”.

Prima di partire alla volta di Bruxelles, per l’atteso Consiglio europeo, stamane il premier Conte ha presenziato all’appuntamento della task Foce ‘Donne per un nuovo Rinascimento’, al Museo d’arte contemporanea di Roma. Per l’occasione il premier è voluto intervenire sulle pari opportunità, spiegando che “Ci sono già delle proposte di legge in Parlamento, trovo ingiustificabile la disparità di condizioni. Ho già espresso la necessità di intervenire con adeguati strumenti legislativi sulla parità delle retribuzioni. E confido che ci possa essere su questo un ok unanime del Parlamento”.

Conte: “Più spazio alle donne per salvare la Terra”

Quindi, ha poi aggiunto Conte, ”Dobbiamo essere ambiziosi. Dobbiamo migliorare le nostre condizioni di vita e se diamo spazio alle donne questo obiettivo sarà più raggiungibile. Dobbiamo lasciare più spazio alle donne, perché così abbiamo più garanzie di salvare questo pianeta”.

