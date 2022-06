Spazio aereo chiuso, Lavrov annulla viaggio in Serbia

(Adnkronos) – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov

è stato costretto a cancellare il viaggio che aveva in programma in Serbia in seguito alla chiusura dello spazio aereo al suo volo da parte dei Paesi vicini. Per la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca Maria Zakharova si è arrivati a ”chiudere un altro canale delle comunicazioni”, come riferiscono le agenzie di stampa russe.

Lavrov aveva in programma per oggi a Belgrado colloqui con il presidente serbo Aleksandar Vučić, ma la Bulgaria, la Macedonia del Nord e il Montenegro hanno chiuso il loro spazio aereo all’aereo sul quale doveva viaggiare il ministro degli Esteri russo. Lo riporta il giornale serbo Vecernje Novosti.