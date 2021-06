Spread oggi 25 giugno: il differenziale Bund-Btp e i principali titoli di Borsa

Come procede, oggi, quanto allo Spread? E i principali titoli di Borsa? Come sta andando il noto differenziale tra Bund e Btp nella giornata odierna, 25 giugno 2021? E nel contempo, come stanno rispondendo ai segnali economici e finanziari i principali listini e le principali Borse europee, a iniziare da quella di Milano?

Spread, come sta andando oggi 25 giugno: partenza Borsa Milano in negativo

Lo spread di oggi 25 giugno è in rialzo a 107 punti base, rispetto ai valori dei giorni scorsi quando si era attestato sui 103 punti base. Il rendimento dei titoli di stato a dieci anni è allo 0,89%, in aumento rispetto ai giorni scorsi.

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano variazioni frazionali nell’ultima seduta della settimana, consolidando le performance registrate il giorno precedente. Alle 11.35 il FTSEMib guadagnava lo 0,13% a 25.456 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 25.437 punti e un massimo di 25.515 punti.

Alla stessa ora il FTSE Italia All Share era in rialzo dello 0,12%. Variazioni minime per il FTSE Italia Mid Cap (+0,13%) e per il FTSE Italia Star (-0,06%). Il bitcoin si attesta sopra i 34.000 dollari (circa 28.500 euro).

Lo spread Btp-Bund ha superato i 105 punti. L’euro oscilla intorno agli 1,195 dollari.