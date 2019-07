Spread oggi martedì 9 Luglio 2019, ecco come sta andando in tempo reale

Spread oggi martedì 9 Luglio 2019, ecco come sta andando in tempo...

Nuova analisi dello spread, vale a dire il differenziale tra Bund e BTP. Dopo i buoni esiti della settimana scorsa e, in generale, dell’ultimo mese, come sta andando lo Spread oggi 9 Luglio 2019? Analizzando i mercati, ecco l’esito in tempo reale.

E’ a ben vedere da oltre un mese che lo spread è in forte riduzione: motivo di ciò è il progressivo percorso di cambiamento in Europa, tra le elezioni, le nuove nomine delle cariche e, per quanto riguarda l’Italia, proprio di recente, l’okay da parte della Commissione Ue a non aprire la temuta procedura di infrazione.

Se dopo i buoni eventi europei lo spread è dunque calato, in questi giorni, allora oggi come sta andando? Ebbene, vediamo qual sia l’andamento di oggi 8 luglio in tempo reale dello spread.

Ed è questo su questa scia che parte la seduta di oggi. Infatti, nell’apertura di lunedì 8 luglio il differenziale spread ha aperto a 212 punti base, in leggero aumento rispetto alla chiusura a 210 di venerdì.

Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,745%. C’è anche un calo nell’avvio della Borsa di Milano. Si ricorda che venerdì il rendimento del titolo decennale italiano era pari all’1,745%

Aggiornamento ore 07.01

Se in Italia è questo il momentaneo valore di oscillazione dello spread, qual è però l’andamento del differenziale nei maggiori Paesi europei quest’oggi, 9 Luglio 2019?

L’andamento dello spread presso i principali paesi europei con i titoli di stato più vigorosi è in buona sostanza rimasto in scia rispetto ai valori delle movimentazioni dei giorni precedenti.

Oggi lo spread, vale a dire il differenziale tra Bund e BTP ha aperto a 213 punti base, in leggero calo rispetto ai 215 della chiusura di lunedì 8 luglio. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 1,76%.

È il responso dei mercati alle nuove dinamiche finanziarie e non, in Europa.

Infatti a partire dalla linea di politica permissiva della Bce voluta da Mario Draghi fino alla scelta dei commissari europei di non attuare la procedura d’infrazione contro l’Italia, lo spread è in forte calo . Si era arrivati a scendere sotto quota 200 punti giovedì. Venerdì, poi, un leggero rialzo del differenziale intorno a quota 210 punti.

Aggiornamento ore 09,09

Insomma, un momento favorevole per le oscillazioni italiane dal punto di vista del differenziale Bund – Btp. A quanto emerge con maggior nitidezza, infatti, l’Italia fa registrare una continuità di rendimento che fa dello spread, e in modo particolare del suo calo oscillante ma costante, un segnale evidente di come i mercati stiano rispondendo in modo positivo alle vicissitudini sia governative interne, che soprattutto europee.

La mancata procedura di infrazione che sarebbe potuta essere una mannaia per la situazione finanziaria e debitoria italiana ha senza dubbio inciso, come detto.

Non è un caso appunto se oggi, dopo quanto accaduto ieri Lunedì 8 luglio il differenziale abbia aperto a 212 punti base, che, seppur implichi nei fatti un lieve rialzo rispetto alla chiusura a 210 di venerdì, fa comunque consigliare valutazioni positive anche in virtù del citato rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,745%.

Bisognerà vedere oggi, in apertura, se il leggero rialzo di oggi 9 luglio confermato in Italia, e relativo allo spread tra Btp e Bund (212 punti base contro i 210 di venerdì 5) prevederà cambi di rotta o meno. E, allo stesso tempo, il prosieguo dei valori della Borsa di Milano in riduzione sostanziale.

Arrivano aggiornamenti dai mercati. Avvio negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,21%, l’Ftse It All-Share un calo dello 0,18%.

Ad avvio seduta calo pure per i mercati azionari Europei: Londra ha aperto in ribasso dello 0,21%, Parigi dello 0,19% e più pesante Francoforte, che scende in partenza dello 0,85%.

Aggiornamento ore 09,58