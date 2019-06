Spread oggi mercoledì 26 giugno: come sta andando in tempo reale

La giornata precedente aveva come detto indicato un segnale di rottura rispetto alla discontinuità previa: in pratica una linea comune dell’andamento dello spread tra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi che rappresenta un segnale importante per i mercati.

Specie alla luce di quanto accaduto nel finire della scorsa settimana quando in effetti il differenziale aveva iniziato a risalire dopo aver raggiunto quota 231.

L’aumento era stato dato in conferma sostanziale poi, anche nel corso della giornata di lunedì con la chiusura a 247, mentre, come detto, nella linea di un trend indicativo, ieri l’andamento non si è mosso un granché: lo spread tra Btp e Bund si è in effetti fermato a quota 249 punti dopo aver variato tra 246 ed 254. Il rendimento decennale italiano si è fermato invece al 2.15%.

Quanto ad oggi, l’Italia esordisce con uno spread in aumento ed alla soglia dei 250 punti, al contrario della maggior parte dei Paesi europei in cui la fase invece è del tutto opposta. Basti pensare ad esempio alla Danimarca che risulta ancora la nazione con il migliore differenziale (6.2) davanti ai Paesi Bassi (16.9).

Balza in avanti anche la Finlandia che dai 40 punti di ieri arriva ai 29 di oggi e per il Belgio (scende a 32 da 52). Tutto ok anche per l’Austria (28.2) e la Francia (32.6) con un leggero calo.