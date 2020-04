Star Wars: The Mandalorian, quando escono le nuove puntate: Disney + annuncia le date

Star Wars: The Mandalorian è diventata in poco tempo una delle serie più apprezzate degli ultimi mesi. L’universo Star Wars ha generato un’altra perla in grado di catturare l’attenzione di milioni di fan, non solo dell’epopea creata da George Lucas.

The Mandalorian è stata un successo anche in Italia, complice anche l’avvento di Disney + nel nostro paese. In questo caso i protagonisti non sono Jedi, ma un Mandaloriano cacciatore di taglie dal passato tenebroso e una forza senza pari. Attorno alla figura dell’avventuriero si intrecciano trame e destini, come quello del piccolo Yoda, diventato uno dei meme più utilizzati sul web.

Disney + ha annunciato le nuove puntate

In Italia Star Wars: The Mandalorian è arrivato alla terza puntata, lasciando gli spettatori sospesi sul più bello. Ma c’è una buona notizia per i fan: Disney +, infatti, ha reso note le date delle nuove puntate con tanti di sinossi di ogni episodio. Eccole di seguito:

Episodio 1×04 – “Il Rifugio” – In streaming dal 3 aprile

Dopo aver rischiato la vita, il Mandaloriano si nasconde su un pianeta remoto, dove conosce una ex soldatessa. Alcuni allevatori chiedono ai due di aiutarli a difendere il loro villaggio.

Episodio 1×05 – “Il Pistolero” – In streaming dal 10 aprile

Il Mandaloriano si imbatte in un cacciatore di taglie inesperto. L’arrogante ragazzo sta cercando di catturare una preda che va ben oltre la sua portata e chiede aiuto al Mandaloriano.

Episodio 1×06 – “Il Prigioniero” – In streaming dal 17 aprile

Il Mandaloriano entra in una squadra male assortita di spietati mercenari. La missione è pericolosa e più difficile di quanto sembrasse all’inizio.

Episodio 1×07 – “La resa dei conti” – In streaming dal 24 aprile

Un vecchio rivale invia una proposta di pace al Mandaloriano. Nella speranza di evitare altri spargimenti di sangue, il Mandaloriano decide di porre fine a questo scontro una volta per tutte.