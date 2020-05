Stasera in TV 22 Maggio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Nonostante le numerose riaperture della Fase2 abbiano portato molte persone a uscire di più, la televisione resta pur sempre uno degli elementi che maggiormente trascinano le persone in Italia verso un uso del tempo libero.

Anche oggi 22 Maggio 2020 del resto l'informazione in televisione continua ad essere lo strumento preferito di tanti.

Oggi, 22 Maggio la tv ci offre ancora una volta diverse scelte di programmi e film. La nostra serata la passeremo in molti davanti alla tv e pertanto che cosa ci sarà in prime time per quanto riguarda le tv? Nella serata di oggi 22 Maggio cosa ci aspetta in tv? Qual è il piatto del prime time?

Un’altra serata decisiva è alle porte, in questo 22 maggio che si prospetta come molto intrigante quanto agli ultimi dati degli ascolti che stanno mostrando sfide avvincenti.

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 22 Maggio? Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Stasera in TV venerdì 22 Maggio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera 22 Maggio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,25 Felicia Impastato (Fiction)

Su Rai Due, alle 21,20 N.C.I.S. – Stagione 17 Episodio 10 – Fianco a fianco (Telefilm)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Il professor Cenerentolo (Film)

Su Canale 5, alle 21,21 Amici speciali (Show)

Su Italia 1, alle 21,20 Battleship (Film)

Su Rete 4, alle 21,27 Quarto grado (Inchieste)

Su La 7, alle 21,15 Propaganda Live (Approfondimento)

Su tv8 alle 21.15 Italia’s Got Talent – Best Of (TalentShow)

Sul Nove, alle 21,25 Fratelli di Crozza (Show)