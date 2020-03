Stasera in TV 22 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Anche questa sera, domenica, la prima domenica di Primavera, in tempo di coronavirus la tv ci offre un mix di informazione, spettacolo e intrattenimento.

Stasera in TV domenica 22 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera domenica 22 marzo 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,20 Bella da morire (Miniserie)

Su Rai Due, alle 21,20 Che tempo che fa (TalkShow)

Su Rai Tre, dalle 21,20 The Post (Film)

Su Canale 5, alle 21,20 Live Non e’ la d’Urso (Show)

Su Italia 1, alle 21,20 Jack Reacher – Punto di non ritorno (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 What Women Want (Film)

Su La 7, alle 21,15 Non e’ l’Arena (Attualita’)

Su Tv8, dalle 20.55 Bruno Barbieri 4 Hotel – Verona (Docureality)

Sul Nove, alle 21,25 Camionisti in trattoria 4 – Marche (Docureality)