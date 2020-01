E’ stata una settimana a dir poco elettrizzante quella che gli italiani hanno potuto godersi in televisione: tra grandi prime tv, serie televisive di successo, format seguitissimi e reality capaci di incollare milioni di fan davanti al piccolo schermo, la settimana centrale di Gennaio ha regalato agli italian sera dopo sera la possibilità di passare belle ore spensierate davanti alla tv.

E oggi cosa accadrà? Cosa potremmo guardare? Per questo venerdì 24 Gennaio, cosa ci aspetta? Cosa c’è stasera in tv? Cosa ci presenta la tv in chiaro, cosa vedere in TV oggi in prima serata?

Riecco pronta da analizzare la Guida TV per venerdì 24 Gennaio quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

Su Rai 1 in prima serata appuntamento Il Cantante Mascherato (TalentShow): chi ci sarà dietro le maschere, e chi verrà eliminato? Milly Carlucci ci conduce in un’altra serata di pathos, musica e allegria.

Su Rai 2, risponde invece con la prima TV di N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 11 Episodio 5 – Il Cubo (Telefilm) mentre su Rai 3 ecco Benvenuto Presidente (Film), con il brillante Claudio Bisio.

Questa sera, su Canale 5 una nuova puntata de Il Grande Fratello Vip 2020 (Reality) sempre condotto da Alfonso Signorini. Chi verrà eliminato? Invece su Italia 1 c’è il film Lucy (Film).

Invece su Rete 4, ritorna l’appuntamento con Quarto grado (Inchieste), sempre ricco di novità, indagini e approfondimenti.

Infine, su tv8 ecco la prima tv di Alessandro Borghese 4 ristoranti (Reality) mentre su Nove torna I migliori Fratelli di Crozza (Show. Quanto la 7 riecco Propaganda Live (Approfondimento).

Stasera in TV 24 gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera venerdì 24 gennaio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

