Stasera in TV 7 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 7 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da...

A un passo dalle emozioni finali di un pirotecnico Sanremo che per una settimana sta dominando interamente il palinsesto televisivo, ecco un’altra serata pazzesca in tv. Quest’oggi, venerdì 7 febbraio, cosa ci sarà in tv?

Se su Rai 1 naturalmente è confermatissimo il Festival di Amadeus, gli altri canali, cosa propongono? Cosa offrono da poter vedere in tv stasera?

Cosa fa in TV nella serata del 7 Febbraio? Ecco la guida TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

La programmazione tv di stasera venerdì 7 gennaio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno alle 21,20 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo (Festival)

Rai Due, alle 21,20 N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 9 Episodio 22 – Faccia a faccia (Telefilm)

Su Rai Tre dalle 21,20 Si muore tutti democristiani (Film)

Su Canale 5, alle 21,21 Festival della papera (Show)



Italia 1, alle 21,20 Madre! (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Quarto grado – Le Storie (Inchieste)

La 7, alle 21,15 Propaganda Live (Approfondimento)

Su Tv8, dalle 21,30 Alessandro Borghese 4 ristoranti (Reality)

Sul Nove, alle 21,25 I migliori Fratelli di Crozza (Show)