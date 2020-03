Stasera in TV 6 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 6 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da...

Sono ore molto tese in Italia, quelle che il Paese sta vivendo con occhi e pensieri preoccupati per l’ondata dei contagi e delle morti per coronavirus ma nello stesso tempo, c’è sempre una piccola grande valvola di sfogo, e nello stesso tempo un elemento tramite cui tenersi informati e capire il da farsi: e questa è la tv.

Gli italiani possono ancora guardare la tv e magari rilassarsi. E anche questa sera, che cosa vedremo in tv? Cosa c’è serata del 6 Marzo 2020 in televisione?

Ecco cosa c’è, questa sera 6 Marzo in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 è la serata che con Carlo Conti viene dedicata alla La Corrida (Show), per provare anche un pò a stemperare in questi giorni di preoccupazione.

Su Rai 2, altra serata da pathos con The Good Doctor (Telefilm). Invece su Rai 3 ancora forte impatto emotivo con Grace di Monaco (Film) con Nicole Kidman nei panni della splendida Grace Kelly.

Questa sera, su Canale 5 la prima serata è contraddistinta dal nuovo appuntamento con Amici di Maria (TalentShow). Mentre su Italia 1 ecco Big Game – Caccia al presidente (Film). Invece su Rete 4 ancora approfondimenti e indagini con Quarto grado (Inchieste),

Infine, su Tv8 arriva la finale di Italia’s Got Talent – Finale (TalentShow). Invece su Nove ecco Crozza con Fratelli di Crozza (Show). Quanto La 7, invece, riparte Propaganda Live (Approfondimento).

La programmazione tv di stasera venerdì 6 marzo 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

