Stasera in TV 8 Maggio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 8 Maggio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e...

Siamo ormai immersi nel fine settimana di Maggio, quello che culminerà con la festa della mamma e che in piena Fase2 da coronavirus spinge sempre di più, sera dopo sera, la tv a divenire uno degli strumenti chiave per la informazione sull’evoluzione della lotta al Covid-19 continua a rivestire un ruolo cruciale. Ma anche per intrattenerci e rilassarci.

Anche oggi la nostra serata la trascorreremo davanti al piccolo schermo. Cosa ci sarà in prime time per quanto riguarda le tv generalista?

Vi sarà ancora parecchia informazione: a parte le news sul coronavirus, nella serata di oggi 8 Maggio cosa ci aspetta nel piccolo schermo, in tv oggi 8 Maggio? Qual è il piatto del prime time?

Un’altra serata clou alle porte, in questo 8 maggio che si prospetta come molto intrigante quanto agli ultimi dati degli ascolti che stanno mostrando sfide avvincenti.

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 8 Maggio? Ecco cosa c’è, questa sera 8/05/2020 in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Stasera in TV venerdì 8 Maggio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera venerdì 8 Maggio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,25 David di Donatello 2020 (Show)

Su Rai Due, alle 21,20 N.C.I.S. – Stagione 17 Episodio 8 – Musica, maestro! (Telefilm)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Il Caso Collini (Film)

Su Canale 5, alle 21,21 Scherzi a parte (Show)

Su Italia 1, alle 21,20 The Twilight Saga Breaking Dawn-Parte 2 (Film)

Su Rete 4, alle 21,27 Quarto grado (Inchieste)

Su La 7, alle 21,15 Propaganda Live (Approfondimento)

Su tv8 alle 21.15 007 – Goldeneye (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio (Show)