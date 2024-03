Stasera in TV: cosa c’è in prima serata

Ecco che cosa è in programma per la prima serata di oggi. Questa sera in TV i programmi TV per quanto ai Rai, Mediaset, La7, Nove e Tv8 prevedono queste seguente tipi di offerte e proposte.

Stasera in TV: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

RAI1 Cosa sara’ (Film)

RAI2 Mare fuori 4 – Ogni inizio ha una fine (Fiction)

RAI3 Chi l’ha visto? (Attualita’)

RETE4 Fuori dal coro (Rubrica)



CANALE5 Vanina Un vicequestore a Catania – Stagione 1 Episodio 1 (Miniserie)

ITALIA1 Joker (Film)



LA7 Inchieste da fermo – La Speranza Africana (Inchieste)

TV8 Italia’s Got Talent – Best Of (TalkShow)



NOVE Le verita’ nascoste (Film)