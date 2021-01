Stati Uniti, dopo l’assalto al Congresso dimissioni nell’ammninistrazione Trump

Dopo l’assalto di ieri al Congresso, diversi esponenti dell’amministrazione Trump si sono dimessi per condannare le violenze. Come riportato dalla Cnn, si tratta di Matt Pottinger, vice consigliere per la Sicurezza nazionale. Con lui anche Mick Mulvaney, inviato speciale per l’Irlanda del Nord, e Ryan Tully, direttore Affari europei. Anche Robert O’Brien, consigliere per la Sicurezza nazionale, e Chris Liddell, vice capo di gabinetto, stanno decidendo se lasciare l’incarico.