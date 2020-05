Stati Uniti, i repubblicani hanno vinto le elezioni suppletive in California e Wisconsin

Il Partito repubblicano batte un colpo e porta a casa entrambi i seggi della Camera dei rappresentanti in palio alle elezioni suppletive del 12 maggio.

Si votava per il settimo distretto congressuale del Wisconsin e per il venticinquesimo della California. In Wisconsin ha vinto l’ex senatore Tom Tiffany con il 57,2% sulla candidata democratica Tricia Zunker.

In California invece è Mike Garcia il nuovo deputato. Ha ottenuto il 56% dei voti, il 12% in più rispetto all’avversario dem Christy Smith. È la prima volta dal 1997 che il Grand Old Party vince un seggio democratico in questa Stato, il più progressista e popolato del Paese. L’elezione era solo suppletiva e i due deputati neoeletti dovranno ricandidarsi a novembre per ottenere il mandato completo. Un campanello d’allarme per i democratici?

Intanto il presidente Donald Trump festeggia su Twitter: “Grande vittoria del Congresso in California per Mike Garcia, che ha ripreso un seggio ai democratici. La prima volta dopo molti anni”.

Il seggio era rimasto vacante dal primo novembre 2019, quando la deputata dem Katie Hill rassegnò le dimissioni a causa di alcune relazioni con i membri del suo staff del Congresso, vietate secondo il regolamento.

Mario Bonito