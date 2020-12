Stati Uniti, vaccino Moderna: ok degli esperti della Food and Drug Administration

Come per il vaccino anti Covid targato Pfizer-Biontech, gli esperti della Food and Drug Administration, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, hanno dato l’ok al vaccino sviluppato dall’azienda Moderna.

Attesa l’autorizzazione della Fda

Venti consulenti hanno votato a favore, uno si è astenuto e nessuno ha votato contro. Nelle prossime ore è attesa l’autorizzazione ufficiale della Fda. “Dopo l’esito positivo della riunione di oggi del comitato in merito al vaccino Moderna per Covid-19, la Fda ha informato che l’azienda lavorerà rapidamente verso la finalizzazione e il rilascio di un’autorizzazione per l’uso di emergenza”, hanno detto il commissario Stephen M. Hahn e Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research dell’agenzia.

Differenze con Pfizer

Rispetto al vaccino sviluppato da Pfizer, quello di Moderna può essere conservato tra i due e gli otto gradi per trenta giorni. L’Europa ha richiesto 160 milioni di dosi (10 milioni per l’Italia); subito venti milioni per gli Stati Uniti. Il vaccino Moderna è stato sperimentato su 30.000 mila volontari e ha registrato lievi effetti collaterali (non gravi e di breve durata), più frequenti però rispetto al farmaco della Pfizer.

Mario Bonito