Studenti con disabilità, Valditara: “Disposta un’ispezione immediata negli istituti coinvolti. Faremo piena chiarezza”

In relazione alla vicenda dei quattro studenti con disabilità di Roma che, stando alle testimonianze, sarebbero stati rifiutati – o messi in condizione di non potersi iscrivere – da 12/13 licei della Capitale, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara (nella foto), appena rientrato in Europa dal G7 svoltosi questo fine settimana in Giappone, ha disposto un’ispezione immediata negli istituti coinvolti, per fare luce sulle cause che hanno portato all’esclusione dei quattro studenti.

Studenti con disabilità, il ministro: “Se confermato il racconto dei genitori descriverebbe un quadro allarmante . Interverremo rapidamente”

Come ha tenuto a rimarcare il Ministro dell’Istruzione e del Merito, “Se confermato il racconto dei genitori descriverebbe un quadro allarmante . Interverremo rapidamente per fare piena chiarezza su questa vicenda ed effettuare tutte le verifiche necessarie rispetto a una questione così importante e delicata, che merita la massima attenzione”.

