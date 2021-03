Supercar tedesche sfrecciano ai Castelli: cosa è successo

Supercar tedesche sfrecciano ai Castelli: controllati i 3 giovani alla guida e analisi approfondite. Durante la settimana la Polstrada ha fermato tre auto di alta gamma a Ciampino, su via Appia Nuova con targhe tedesche. Sono in corso accertamenti attraverso la cooperazione internazionale per vederne l’origine e se tutta la documentazione straniera sia in regola. Erano guidate da alcuni ragazzi italiani che sono stati convocati in caserma per fornire tutte le certificazioni stradali delle potenti auto e spiegare il motivo della loro “gita ai Castelli” con tali supercar.

SEGUONO AGGIORNAMENTI