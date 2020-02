Superenalotto e Lotto: i numeri ritardatari. Estrazione del 4 febbraio 2020

Inizia la nuova settimana e con la testa tanti di noi sono già alla prossima estrazione di Lotto e Supernalotto. Come sempre bisogna considerare le ultimee estrazioni per programmare una giocata potenzialmente vincente, per questo andiamo ad aggiornare le classifiche di Superenalotto e al Lotto in merito ai numeri ritardatari.

Partendo dal Superenalotto, con le ultime uscite del 1 febbraio, ecco la classifica dei numeri ritardatari.

SuperEnalotto: classifica dei numeri ritardatari. Ecco quali numeri giocare il giorno 4 febbraio 2020

In testa c’è il 27 che non si vede da 77 turni. Argento per il 24 mancante da 70 turni, mentre terzo è il numero 18 che non si trova da da 43 estrazioni.

Si continua col 13 da 42 turni e il 41 che manca da 40 turni; in seguito il 49 da 37 e il 73 da 35 uscite.

A chiudere la top ten ci sono il 31 (33 estrazioni), il 19 (32) e il 12 (30).

Ecco il riassunto dei numeri più ritardatari del Superenalotto:

27 77 24 70 18 43 13 42 41 40 49 37 73 35 31 33 19 32 12 30

Estrazioni Lotto, i numeri ritardatari al giorno 4 febbraio 2020 per tutte le ruote

Se parliamo invece del Lotto, in previsione dell’estrazione del 4 febbraio 2020 andiamo a vedere quali sono i numeri in ritardo, fino all’ultima estrazione.

Palermo è inossidabile a 163 ritardi. Secondo posto per Bari che aspetta il 7 da 129 turni e terzo posto per Genova con il 38 (117 turni).

No cambiano le coppie di metà classifica: Genova col 45 e Cagliari col 59, a 90 ritardi, mentre Bari con il 45 e Genova con l’83 aumentano a 88 estrazioni a vuoto.

Si continua con le ultime tre: Torino con il 4 da 86 mancanze, Napoli che aspetta il 16 da 85 giochi, e Venezia che rimane a 80 con il 70.

In sintesi ecco i 10 numeri più ritardatari: