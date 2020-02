Superenalotto e Lotto: tutti i numeri ritardatari. Estrazione del 18 febbraio 2020

Una nuova settimana inizia e in prospettiva ci saranno tre nuove estrazioni di Lotto e Supernalotto. La nostra prossima giocata avverrà martedì, pertanto sarebbe utile una disamina delle estrazioni per capire se cambia qualcosa in merito ai numeri ritardatari per Lotto e Superenalotto.

Se partiamo dal Superenalotto, possiamo osservare che all’ultima estrazione la top ten dei numeri in ritardo è quella che riassumiamo di seguito.

SuperEnalotto: classifica dei numeri ritardatari. Ecco quali numeri giocare il giorno 18 febbraio 2020

In cima alla classifica c’è il 27 che non esce da 83 turni. In seconda posizione troviamo il numero 18 che non viene estratto da 49 volte.

Si continua col 41 che non si vede da 46 turni; dopo il 73 da 41 uscite e il 31 da 39 turni.

In seguito troviamo il 19 (38 giochi) il 12 a 36 e il 76 a 35. In bassa classifica il 7 con 34 estrazioni e il 47 assente da 33 volte.

Ecco il riassunto dei numeri più ritardatari del Superenalotto:

Estrazioni Lotto, i numeri ritardatari al giorno 18 febbraio 2020 per tutte le ruote

Per quanto riguarda il Lotto, dopo l’estrazione dell’15 febbraio 2020 possiamo scoprire se è cambiato qualcosa in merito ai numeri ritardatari assoluti.

Palermo non schioda e sale a 169 assenze. Secondo posto per Bari che cerca il 7 da 135 turni e terza Genova con il 38 (123 turni).

Cagliari col 59 sale a quota 96, mentre la coppia a 94 è composta da Bari con il 45 e Genova con l’83.

In fondo c’è Torino che attende il 4 da 92 giochi, poi Venezia a 86 con il 70. Rimane Firenze con due numeri: l’85 da 80 turni e il 39 da 77.

Vediamo la sintesi dei 10 numeri più ritardatari: