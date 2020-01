Superenalotto e Lotto: tutti i numeri ritardatari. Estrazione del 25 gennaio 2020

Dopo l’estrazione di giovedì, siamo già pronti per programmare la prossima giocata al Lotto e al Supernalotto. Sempre attenti sulle estrazioni siamo in grado di valutare la scelta dei numeri da giocare, magari anche in base a quelli che da maggior tempo non si fanno vedere. Andiamo allora ad analizzare le top ten dei numeri ritardatari al Superenalotto e al Lotto.

Per il Superenalotto, rispetto all’estrazione del 23 gennaio, ecco i numeri ritardatari.

SuperEnalotto: classifica dei numeri ritardatari. Ecco quali numeri giocare il giorno 25 gennaio 2020

Al primo posto non c’è più il 69 uscito al 78° tentativo. Quindi in prima posizione sale il 27 che non esce da 73 turni. Argento per il 24 mancante da 66 turni, mentre in terza posizione troviamo il numero 84 in ritardo da 49 turni.

In classifica troviamo il 18 che non si fa vedere da da 39 estrazioni e il 13 da 38 turni. Si prosegue con il 41 che manca da 36 turni, il 49 da 33 e il 73 da 31 uscite.

Chiudono la classifica il 33 (30 ritardi) e il 31 (29 estrazioni).

Ecco la top ten dei numeri più ritardatari del Superenalotto:

27 73 24 66 84 49 18 39 13 38 41 36 49 33 73 31 33 30 31 29

Estrazioni Lotto, i numeri ritardatari al giorno 25 gennaio 2020 per tutte le ruote

Passando al Lotto, mentre aspettiamo l’estrazione del 25 gennaio 2020 possiamo fare la tara ai numeri ritardatari, fino all’ultima estrazione.

Palermo è ormai un tormentone da 159 estrazioni. Secondo posto per Bari che aspetta il 7 da 125 giochi e terza sempre Genova con il 38 (113 turni).

Dopo, come sempre a distanza, c’è ancora Genova col 45 e Cagliari col 59, la coppia a 85 ritardi. Dopo l’altra coppia, Bari con il 45 e Genova con l’83 che salgono a 84.

Si prosegue con il trio di coda: Torino con il 4 da 82 assenze, Napoli che cerca il 16 da 81 giochi, e poi Venezia new entry a quota 76 con il 70.

Riassumendo ecco i 10 numeri più ritardatari: