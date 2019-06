Teatro Stabile di Roma®: vince la Delclos

“Il lavoro di Amandine quest’anno è stato impressionante, attendevamo la sua interpretazione nello spettacolo finale della stagione, firmato da Jacopo Neri, per decretare la vittoria e non abbiamo avuto dubbi. Un’interpretazione matura e complessa, la sua così giovane età poteva esserle d’ostacolo ed è riuscita invece a trasformarla in un valore aggiunto. Siamo fieri di tutti i nostri allievi ma questo è il caso di tenere d’occhio un talento e una giovanissima attrice d’altissimo profilo”.

Non ha dubbi Maria Beatrice Alonzi, direttore dello Stabile di Roma®, nel riconoscere le doti artistiche – ed umane – della giovane attrice Amandine Delclos, alla quale è stato assegnato il prestigioso premio e le borsa di studio all’allievo più meritevole del suo anno. La nota struttura della Capitale anche quest’anno infatti è tornata ad ospitare l’ultima serata del Festival di Nuovo Teatro: ‘Il Tempo non esiste’ del Teatro Stabile di Roma®,

Teatro Stabile di Roma®: il talento di Amandine

Amandine Delclos, classe 1994, allieva della Scuola del Teatro Stabile (La SITI®), vince dunque il premio più ambito: il premio come Miglior Attore, un ingresso diretto nella Compagnia dello Stabile per la stagione 2019/2020, la possibilità di accedere alla agenzia per attori dello Stabile di Roma: The Agent® e una borsa di studio a copertura totale per una formazione avanzata con la casting director Marta Gervasutti per l’anno accademico 2019/20.

Ricordiamo inoltre che, proprio in questi giorni, e fino alla fine di luglio, sono in corso le audizioni per la partecipazione al nuovo Anno Accademico 2019/20 dell’Accademia di recitazione del Teatro Stabile di Roma® che, da quest’anno, vanta la straordinaria partecipazione come Supervisore Artistico di Stefano Benni (accademia.lasiti.it/teatro-stabile-roma).

Max