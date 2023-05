Tendopoli Roma: dove si trovano, sviluppi

La zona di San Lorenzo, vicino alla stazione Termini, è stata interessata da cinque tendopoli illegali che si sono sviluppate nel corso del tempo.

Per ripristinare l’ordine urbano, la polizia di Stato sta collaborando con gli uffici comunali competenti per garantire la sicurezza e il decoro della città.

Lunedì mattina, il commissariato di San Lorenzo, insieme al personale specializzato dell’Ama per il decoro urbano e ai servizi sociali del dipartimento comunale delle politiche sociali, ha rimosso i rifugi improvvisati che erano stati realizzati in diversi luoghi del quartiere, tra cui via dei Marsi e le aree vicine alle Mura Aureliane.

Le tendopoli, comprese via di Porta Tiburtina, piazza dei Siculi, via dei Tizii e via dei Frentani, sono state smantellate. Alle quattro persone trovate negli insediamenti è stata offerta l’opportunità di essere ospitate in una struttura adeguata.