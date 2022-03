A Napoli, nell’area dei Campi Flegrei, intorno alle 15 di oggi, mercoledì 16 marzo, è stata avvertita una scossa di terremoto. Un evento non così raro per la zona, ma che comunque ha suscitato preoccupazione, come si può dedurre dai messaggi pubblicati sui social.

La scossa, di cui ancora non è risaputa l’intensità, è durata circa 4 secondi ed è stata avvertita nelle zone limitrofe ai Campi Flegrei. Qualcuno, per la paura, è sceso in strada a seguito della breve scossa.

Notizia in aggiornamento.