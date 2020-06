Terrore a Glasgow: richiedente asilo africano uccide a coltellate tre persone. Gli agenti: “un incidente”

Quello che inquieta è il precedente, di pochi giorni fa, consumatosi a Reading (GB), dove un richiedente asilo libico di 25enne è stato arrestato dopo aver ucciso tre persone ed averne ferite altrettante. Anche in quell’occasione, stranamente, piuttosto che parlare di ‘presunta azione terrorista’, le autorità si sono definite a definirla ‘un incidente’.

Attacco al coltello a Glasgow: “un incidente”

Lo stesso identico termine con il quale è stato definito oggi quanto accaduto a Glascow dove, sulla scalinata esterna del centralissimo albergo Park Inn di West George Street, tre persone sono morte accoltellate. In questo caso l’intervento degli agenti scozzesi è stato determinante: il tempo di capire ed hanno aperto il fuoco contro l’assalitore, uccidendolo.

Accoltellati a Glascow davanti a un centro per rifugiati

Immediatamente l’area è stata cinta dalle unità dell’antiterrorismo. Anche in questo caso le autorità hanno parlato di “un grave incidente”. Dal canto suo la Bbc che ha intervistato diversi testimoni, ha riferito che l’assalitore era di organi africane e che, a più riprese, le autoambulanza hanno portato via “almeno 4 persone”, e che l’albergo teatro della tragedia (come riportato dall’organizzazione anti immigrati Migration Watch Uk), è una struttura utilizzata per dare ospitalità ai richiedenti asilo.

Poco dopo, gli inquirenti hanno riferito alla stampa che nel corso dell’attacco è rimasto ferito anche un agente, e che “in questo momento sotto controllo, e non ci sono pericoli per i cittadini”.

Max