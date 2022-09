Tersi (Cesena Fiera): “‘Fattore R’ favorisce dialogo tra imprese e territorio”

(Adnkronos) – “Nato sette anni fa per favorire il dialogo tra imprese, stakeholder e attori principali del sistema economico del territorio, il Forum economico della Romagna, meglio conosciuto come ‘Fattore R’, è giunto alla sesta edizione”. Lo ha detto Lorenzo Tersi, consigliere delegato di Cesena Fiera, il ‘Romagna Economic Forum’, promosso da Cesena Fiera, EY, Confindustria Romagna e Bper Banca.

“Oltre ai protagonisti del panorama economico, ‘Fattore R’ coinvolge anche gli amministratori locali affinché si ragioni di concerto su come la Romagna può impattare positivamente nel panorama nazionale e, al contempo, crescere verso orizzonti sempre più europei – ha continuato Tersi – I temi che affronta ‘Fattore R’, come l’attrattività del territorio, la competitività del tessuto economico, la valorizzazione dei talenti e la sostenibilità, sono di grande attualità e concretezza e ciò ha fatto sì che l’interesse e l’apprezzamento da parte di tutti i partecipanti sia sempre stato molto ampio. Proprio di giovani talenti e di imprese si parlerà in questa sesta edizione, per la quale tengo a ringraziare i partner che hanno lavorato per rendere un’iniziativa locale sempre più aperta verso orizzonti globali”.