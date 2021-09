Terza dose Pfizer, 17 settembre riunione Fda

Terza dose di vaccino Pfizer, l’Agenzia del farmaco americana Food and Drug Administration ha annunciato per venerdì 17 settembre una riunione virtuale del comitato consultivo sui vaccini e i prodotti biologici correlati per discutere la questione delle dosi ‘booster’ di vaccino anti-Covid. Il confronto, in programma dalle 8.30 alle 15.45 locali (in Italia 11.30-21.45), riguarderà in particolare la richiesta di autorizzazione supplementare avanzata da Pfizer/BioNTech per la somministrazione di una terza dose del vaccino a mRna Comirnaty* nelle persone di età pari a 16 o maggiori. L’incontro sarà trasmesso dalla Fda sul sito e sul canale YouTube dell’ente.

“L’amministrazione ha recentemente annunciato un piano per prepararsi alla somministrazione di ulteriori dosi di vaccino contro Covid-19, questo autunno – spiega Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research (Cber) della Fda – e una parte fondamentale di questo piano è il completamento di una valutazione indipendente e la determinazione da parte dell’agenzia della sicurezza e dell’efficacia di queste dosi aggiuntive”.

“Il processo” per autorizzare un’eventuale dose booster, precisa Marks, “prevede che ciascun produttore di vaccini presenti all’agenzia dati relativi alla sicurezza e all’efficacia per supportare questo utilizzo. La Fda sta valutando i dati presentati da Pfizer-BioNTech” nella sua domanda e “ne discuterà con il suo comitato consultivo”.

“Una revisione trasparente, approfondita e obiettiva dei dati da parte della Fda – rimarca il direttore del Cber – è fondamentale affinché la comunità medica e il pubblico continuino ad avere fiducia nella sicurezza e nell’efficacia dei vaccini Covid-19. La Fda esaminerà la richiesta” della compagnia farmaceutica statunitense e del suo partner tedesco “il più rapidamente possibile, pur continuando a farlo in modo approfondito e basato sulla scienza”.