THEC64, torna il Commodore 64: data di uscita, prezzo e giochi inclusi

Era il 1982 quando il faceva capolino nel mercato dell’industria tecnologica, diventando uCommodore 64no dei simboli di quel decennio. Innovazione e divertimento hanno incastonato il mitico Commodore 64 nella storia, non sorprende quindi che uno dei primi home computer sia stato rivisitato in chiave moderna per essere immesso nuovamente nel mercato, andando a catturare l’attenzione dei tanti nostalgici pronti a rivivere i videogiochi che hanno accompagnato la loro giovinezza.

Nasce per questo scopo THEC64, il Commodore 64 pronto a girare sui monitor di nuova generazione dotato di ogni comfort tra cui un joystick classico micro-switch aggiornato che si collega a una delle quattro porte USB e si collega a qualsiasi TV moderna tramite HDMI. La console verrà rilasciata il prossimo 5 dicembre 2019 al prezzo di 119.99€. Dopo 37 anni manca ormai pochissimo all’uscita del nuovo Commodore 64.

THEC64, la lista dei giochi disponibili

Nella giornata di oggi è intanto stata resa nota la lista dei 64 titoli disponibili al lancio della console, a cui si possono aggiungere i giochi C64 e VIC20 caricati tramite chiavetta USB e accedere ai titoli multi disco:

– Alleykat

– Anarchy

– Attack of the Mutant Camels

– Avenger

– Battle Valley

– Bear Bovver

– Boulder Dash

– Bounder

– California Games

– Chips Challenge

– Confuzion

– Cosmic Causeway

– Cyberdyne Warrior

– Cybernoid II

– Deflektor

– Destroyer

– Everyone’s a Wally

– Firelord

– Galencia

– Gateway to Apshai

– Gribbly’s Day Out

– Gridrunner (VIC 20)

– Heartland

– Herobotix

– Highway Encounter

– Hover Bovver

– Impossible Mission

– Impossible Mission II

– IO

– Iridis Alpha

– Jumpman

– Mega Apocalypse

– Mission AD

– Monty Mole

– Monty on the Run

– Nebulus

– Netherworld

– Nodes of Yesod

– Paradroid

– Pitstop II

– Planet of Death

– Psychedelia (VIC 20)

– Ranarama

– Robin of the Wood

– Silicon Warrior

– Skate Crazy

– Speedball 2

– Spindizzy

– Steel

– Street Sports Baseball

– Street Sports Basketball

– Summer Games II

– Super Cycle

– Sword of Fargoal

– Temple of Apshai Trilogy

– The Arc of Yesod

– Thing Bounces Back

– Thing on a Spring

– Trailblazer

– Uridium

– Who Dares Wins II

– Winter Games

– World Games

– Zynapse