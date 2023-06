Tiburtina – Occupazione dell’ex scuola Aleramo, Sce Campidoglio: “No a soluzioni muscolari”

“L’occupazione dello stabile in via Tiburtina, sede dell’ex scuola Sibilla Aleramo, non può essere affrontata con interventi repressivi, ma solo attraverso il dialogo. Chiediamo quindi l’apertura di un tavolo tra Amministrazione capitolina, Città metropolitana, movimenti per la casa e associazioni studentesche, per definire un percorso condiviso sui temi sollevati dall’occupazione: diritto alla casa, diritto allo studio, sostegno economico alle famiglie in difficoltà. È essenziale porre al centro dell’attenzione anche la questione delle strutture scolastiche abbandonate in un’ottica di rigenerazione urbana, che vada sia nella direzione di fornire risposte all’emergenza abitativa e per il diritto allo studio, sia a sostegno di progettualità culturali, laddove vi siano necessità del territorio.

Partiamo da questi temi concreti ed evitiamo di affrontare con la forza problemi che richiedono pazienza e dialogo”.

È quanto dichiarano Alessandro Luparelli e Michela Cicculli del gruppo capitolino di Sinistra Civica Ecologista e Carla Corciulo capogruppo Sce Municipio IV

Max