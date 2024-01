Tokyo, venduto all’asta un tonno pinna blu a 720mila euro

Alle 5:10 di questa mattina a Tokyo si è svolta la tradizionale asta di inizio anno al mercato. Qui un tonno pinna blu è stato acquistato per poco più di 114 milioni di yen, circa 720mila euro. Questo esemplare, valutato il triplo del gennaio 2023, ha un peso di 238 chilogrammi. È stato catturato a largo del porto di Oma, ossia nella prefettura settentrionale di Aomori.

Il suo valore rappresenta la cifra più alta degli ultimi 4 anni. Yukitaka Yamaguchi, il presidente di Yamayuki, il conglomerato alimentare, e il responsabile della compagnia che gestisce le catene Sushi Ginza Onodera, hanno detto che nonostante inizialmente fossero un po’ restii a partecipare per via del terremoto in Giappone, poi si sono convinti a voler dare “un segnale di ottimismo al mercato e agli imprenditori del settore”.