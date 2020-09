Torna lo sport, torna il tifo: mille persone agli eventi all’aperto

Lo sport torna ad accogliere i tifosi. La conferma è arrivata dal ministro Vincenzo Spadafora, che ha annunciato l’apertura agli eventi sportivi all’aperto per 1000 persone. Il primo sport a riaprire i cancelli al tifo sarà il tennis.

Mille tifosi potranno infatti assistere alle semifinali degli Internazionali in corso al Foro Italico di Roma. L’annuncio è arrivato nella giornata di oggi ed è stato esteso a tutti gli sport che si svolgono all’aperto, ovviamente con tutte le limitazioni del caso.

Anche il calcio dovrebbe quindi tornare ad accogliere, seppur in minima parte, i tifosi. Come ad esempio è stato già deciso in Germania. L’ufficialità arriverà nelle prossime ore, intanto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha tenuto a ringraziare il ministro Speranza per la collaborazione che ha reso possibile questo primo passo avanti verso il ritorno alla normalità. Quindi al tifo. Linea allo studio.