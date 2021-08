Trabzonspor-Roma Conference League: Sky o Dazn, dove vederla in Tv

Inizia ufficialmente domani la stagione della Roma. I giallorossi saranno impegnati nella sfida contro il Trabzonspor valevole per i Playoff di Conference League. La sfida ai turchi vale l’accesso alla fase a gironi della nuova competizione Uefa. Sarà l’occasione per vedere all’opera, in partite ufficiali, la nuova Roma di Mourinho.

Il portoghese, nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, ha di fatto sancito la fine del mercato. Il club proverà in extremis a regalare al portoghese un centrocampista, ma la squadra che scenderà in campo domani sarà quella che affronterà il prossimo campionato di Serie A. La squadra turca, inferiore a livello tecnico, è più avanti nella preparazione. Per questo Mourinho ha invitato i suoi a tenere alta la guardia.

Dove sarà possibile vedere la sfida di Conference League tra Trabzonspor e Roma, in programma domani, giovedì 19 agosto, alle 19.30? La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport, per la precisione su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Inoltre gli abbonati al canale satellitare potranno seguirla anche in streaming su Sky Go.

Probabili formazioni:

Trabzonspor (4-3-3): Cakir; Peres, Edgar, Hugo, Koybasi; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme. ALLENATORE: Avci.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo; Shomurodov. ALLENATORE: Mourinho.