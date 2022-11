Trasporti Roma – CG: ”Risultati concreti contro l’illegalità di taxi e Ncc, più di quanto mai fatto negli ultimi 20 anni”

“Per debellare il fenomeno dell’illegalità diffusa nel settore taxi e Ncc la Giunta Gualtieri ha fatto in questi mesi molto di più di quanto non sia stato fatto negli ultimi venti anni a Roma.

Chi ha fatto finta di non sapere, per rispondere al collega consigliere Federico Rocca di Fratelli d’Italia, sono le amministrazioni che ci hanno preceduto e che forse hanno fatto finta di non vedere quanto accadeva all’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci di Fiumicino, tra procacciatori abusivi, minacce ai tassisti onesti e truffe ai danni dei turisti.

I risultati ottenuti dal Campidoglio oggi sono concreti: i numeri parlano chiaro.

Solo all’aeroporto di Fiumicino le corse regolari da maggio ad agosto sono aumentate in media del 34%, grazie all’ottimo lavoro della task force delle forze dell’ordine coordinata dall’allora prefetto di Roma Matteo Piandosi su richiesta dell’Amministrazione capitolina e all’istituzione del servizio di hostess e di steward di Roma Capitale per fornire informazioni puntuali ai turisti sulle modalità per raggiungere il centro utilizzando mezzi pubblici autorizzati”.

E’ quanto dichiarano Giorgio Trabucco, capogruppo in Assemblea Capitolina della Lista Civica Gualtieri Sindaco, ed Elisabetta Lancellotti, vicepresidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale.

“La nostra Amministrazione non si accontenta più di un semplice, seppur fondamentale, contrasto all’illegalità. Da quanto emerge dalla visione del servizio delle Iene, è evidente che tra i tassisti e i conducenti a noleggio ci sono poche mele marce che tengono in ostaggio migliaia di autisti onesti che in certi posti non possono lavorare – proseguono i consiglieri Elisabetta Lancellotti e Giorgio Trabucco– Quanto denunciato su Ciampino è molto chiaro, serve un salto di qualità nel contrasto e solo la Procura e le forze dell’ordine lo possono mettere in campo. Dispiace che Fratelli d’Italia, che oggi è maggioranza di Governo, tenda a sottovalutare la vicenda. Ci appelliamo invece alla nota sensibilità del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi affinché su Roma ci sia un intervento ancora più incisivo per debellare finalmente truffe, minacce e violenze ai danni di turisti e cittadini che utilizzano i servizi di trasporto pubblico non di linea”, concludono Trabucco e Lancellotti.

