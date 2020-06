Trono Classico, le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 8 giugno: chi sceglierà Giovanna?

La clessidra scorre, il tempo sta scadendo. Uomini e Donne è giunto alle battute finali. La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, si fermerà domani martedì 9 giugno, per poi riprendere a settembre. Dame, cavalieri, troniste e corteggiatori vanno in ferie. Ma non prima di aver mostrato novità importanti e attese dal pubblico.

Cosa accadrà nella puntata di Uomini e Donne di oggi 8 giugno? Sarà protagonista il Trono Classico, e a dispetto di quanto si pensasse inizialmente la scelta di Giovanna Abate andrà in scena proprio nella puntata odierna. Sembrava quasi scontato che la poltrona rossa per la ragazza di Roma fosse preparata per l’ultima puntata stagionale, invece venerdì un sottotitolo eloquente ha svelato che Giovanna indicherà oggi il suo possibile fidanzato.

Chi sceglie Giovanna?

La domanda è quindi scontata: quindi chi sceglie Giovanna? Ancora non c’è nulla di ufficiale, ma il sito Il vicolo delle news ha rivelato che il nome menzionato dalla tronista romana sarà Sammy. Una scelta che non sorprende, seppur il ragazzo nell’ultimo periodo abbia dimostrato una certa insofferenza nei confronti del ballottaggio con gli altri corteggiatori.

Giovanna ha quindi seguito la via del cuore, anche se ovviamente fin quando la scelta non sarà trasmessa in video è azzardato dire con certezza quale sarà la sua scelta. Tutte le strade portano però al corteggiatore che più di tutti le ha fatto battere il cuore. Anche più di Alchimista, che se avesse avuto più tempo a disposizione, forse, avrebbe potuto bruciare tutti sullo scatto.