Trono Over o Trono Classico: anticipazioni uomini e Donne 12 maggio: Sirius lascia di gesso Gemma

Una nuova puntata di Uomini e Donne, nuovi colpi di scena in arrivo. Ormai la trasmissione condotta da Maria De Filippi ha ritrovato il vecchio smalto da quando è tornata al format originale. Le due settimane di chat e parole hanno fatto da preludio ad una tempesta di emozioni arrivate con il ritorno in studio.

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi 12 maggio mostrate da Witty TV hanno fatto intendere che la protagonista della puntata sarà ancora Gemma Galgani. Anche il solito quesito Trono Over o Trono Classico viene quindi sciolto a favore di dame e cavalieri, che sembrano ormai aver preso il totale controllo della trasmissione a parte qualche sporadica presenza di Giovanna Abate.

Sirius ha lasciato il numero ad una nuova dama

Come detto la puntata del 12 maggio vedrà ancora Gemma sotto i riflettori. La dama torinese avrà modo di confrontarsi con Cuore di poeta e soprattutto con Sirius, che come al solito verrà punzecchiato da Tina: “Sei un bugiardo cronico”, gli urla l’opinionista dopo che il 26enne aveva palesato il suo interesse: “Io non sono venuto qua per scherzare, ho dei sentimenti”.

Il giovane corteggiatore metterà poi in cresi Gemma, perché Tina gli chiederà se ha lasciato il numero a qualche altra dama, e la risposta del giovane sarà affermativa. Le anticipazioni della puntata di oggi non svelano il nome della donna in questione, che verrà rivelata nel corso della trasmissione.