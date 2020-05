Trono Over o Trono Classico, anticipazioni Uomini e Donne oggi 14 maggio: Enzo attacca Pamela

Nuova puntata di Uomini e Donne, nuovi colpi di scena. La trasmissione di Maria De Filippi ha ripreso a macinare ascolti ed emozioni. Le anticipazioni rese note da Witty TV della puntata di oggi giovedì 14 maggio hanno messo in mostra diversi protagonisti, a partire ovviamente da Gemma Galgani, sempre sotto i riflettori.

La risposta alla domanda: ‘oggi c’è il Trono over o il Trono Classico?’ è quindi scontata: il Trono over è ormai immancabile e al Trono Classico è dedicata una minima parte occupata da Giovanna Abate, che proprio nell’ultima puntata ha visto in faccia Alchimista, il corteggiatore misterioso conosciuto attraverso una chat.

Valentina conosce Angelo

Nel corso della puntata ci sarà spazio anche per nuove conoscenze, come quella intrapresa da Valentina Autiero e Angelo, nuovo corteggiatore che ha colpito la dama per la sua esuberanza e il suo bel sorriso: “Da sei mesi che mi sono lasciato, e sono in cerca, mi sento pronto”, ha dichiarato il cavaliere.

Al centro dello studio anche Patrizia e Alessandro S. E per concludere in bellezza faranno il loro ritorno in trasmissione anche Enzo e Pamela. Il cavaliere avrà molto da ridire sull’orami ex compagna: “Non voglio sembrare un pazzo geloso – ha ammesso l’uomo – voglio che le cose si sappiano, come si è comportata quella sera”.