Trono Over o Trono Classico, anticipazioni Uomini e Donne oggi 8 maggio: sorpresa per Giovanna

Uomini e Donne continua a regalare sorprese e colpi di scena. Tornato nel formato originale, il programma di Maria De Filippi ha ripreso ad appassionare milioni di telespettatori dopo le due settimane in cui il format aveva preso una piega decisamente diversa. Dalle chat e le parole si è tornati in studio ad assaporare sguardi, emozioni e anche litigi.

La domanda poi è sempre la stessa: oggi ci sarà il Trono Over o il Trono Classico? Ancora una volta la risposta è nel mezzo, perché i protagonisti saranno dame e cavalieri ma anche Giovanna Abate sarà sotto i riflettori, come svelano le anticipazioni dell’8 maggio. Ancora da chiarire se il Trono Classico come era inteso finora tornerà a breve.

Proposta di matrimonio e sorprese

Nel corso della puntata di oggi 8 maggio andrà in scena una gradita sorpresa: Sossio Aruta, infatti, chiederà la mano a Ursula Bennardo, conosciuta proprio nel corso della trasmissione di Maria De Filippi. Arriverà in studio con un grande mazzo di fiori e si inginocchierà dinanzi alla sua compagna per farle la proposta di matrimonio.

Spazio poi a Gemma naturalmente, che avrà modo di conoscere un altro corteggiatore: Cuore di poeta, che l’ha corteggiata tramite chat nelle due settimane precedenti. Sorpresa anche per Giovanna Abate, che dovrebbe finalmente scoprire l’identità misteriosa di Alchimista togliendosi la maschera di Dalì.